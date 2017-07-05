Kadir Bekmezci Elazığspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci'yle prensipte anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci'yle prensipte anlaştı. Yaşanan yönetim sıkıntısını geride bırakan Elazığspor'da dış transfer çalışmalarına hız verildi. Bordo-beyazlı ekip, bu kapsamda son olarak Boluspor'da forma giyen Kadir Bekmezci ile prensipte anlaşmaya vardı. Elazığ'da yerel bir televizyon kanalına konuk olan Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, bu iddiayı doğrulayarak prensipte anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Belçika'da 1985 yılında doğan Kadir Bekmezci, Türkiye'de Hacettepe, Sivasspor, Antalyaspor ve Boluspor gibi takımların formasını giydi. Öte yandan Elazığspor , Manisaspor'dan stoper Erman Bulucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. (Hüseyin Kabukçu / İHA)
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