14.11.2017 17:26 'Kadınların yerine erkekler koştu' iddiasına yalanlama

Spor İstanbul, bazı mecralarda yer alan 39. Vodafone İstanbul Maratonu'nda birkaç erkek atletin kadın atlet yerine koştuğu iddialarını yalanladı. Spor İstanbul, bazı mecralarda yer alan 39. Vodafone İstanbul Maratonu'nda birkaç erkek atletin kadın atlet yerine koştuğu iddialarını yalanladı.

Spor İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, konu ile ilgili, "1579 Numaralı bayan sporcu Selma Akgün, 1.06.53'lük derecesiyle 15K Bayanlar Kategorisi Genel Sıralamada 23., Türkler kategorisinde ise 12. olmuştur. 15K koşusunda yaş kategorisi yoktur. Yaş kategori derecelendirme sadece 42K maratonda vardır. Yaş grupları Türkler ise sadece bilgilendirme amaçlıdır. 1579 numaralı sporcu Selma Akgün 35-39 yaş kategorisinde de 3. olmuştur. Söz konusu haberde bahsedildiği gibi; görüntü kayıtları ve çip kayıtları incelendiğinde hiç bir erkek atlet, bayan atlet yerine koşmamıştır" ifadelerine yer verildi.



