15.11.2017 09:29 Kadınların fendi erkek soyguncuyu yendi

ABD'nin başkenti Washington'da bir markette gerçekleştirilmek istenen soygun, kadın çalışanlar tarafından önlendi. ABD'nin başkenti Washington'da bir markette gerçekleştirilmek istenen soygun, kadın çalışanlar tarafından önlendi.

Alışveriş sırasında bir anda yazarkasanın para konulan bölümünü tutan ve alıp götürmek isteyen soyguncu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Marketin kadın çalışanları kasayı bırakmadı. Kadınların mukavemeti karşısında başarısız olan adamsa çareyi kaçmakta buldu. Güvenlik kameralarına inceleyen polis şahsın peşine düştü.



