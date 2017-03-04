Kadınlarda Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Bellona AGÜ' yü 77-61 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar, kupayı TBF CEO'su Ömer Onan'ın elinden aldı.
PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Bellona AGÜ' yü 77-61 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar, kupayı TBF CEO'su Ömer Onan'ın elinden aldı.
Salon: Bornova Atatürk Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Murat Ciner xx, Özge Şentürk xx Bellona AGÜ: Wauters xx 15, Dila xx, Ayşegül xx 7, Dubljevic xx 8, Gray xxx 15, Lara Sanders xx 2, Wright xxx 14 Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay xx 4, Eldebrink xx 4, Robinson xx 11, Bahar xx 2, Holingsvorth xxx 24, Mc Bride xxx 27, Vandersloot xx 5 Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu 1. periyot: 20-18 (Bellona AGÜ lehine) Devre: 37-46 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) 3. periyot:49-61 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) 5 Faul: Ayşegül (Bellona AGÜ) (Ali Gözeten / İHA)
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