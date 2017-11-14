14.11.2017 18:32 Kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom'un 'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 13-14 Kasım tarihlerindeki durağı Ankara oldu. Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 13-14 Kasım tarihlerindeki durağı Ankara oldu.

Mamak, Rauf Denktaş Meydanı'nda yer alan Türk Telekom Gezici Eğitim Tır'ın da gerçekleşen eğitimlerde kadınlar temel internet kullanımını öğrendi. İki gün boyunca yoğun ilgi gören eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın tarafından verildi.

Türk Telekom tarafından başlatılan teknoloji seferberliği projesinde "Herkes için erişilebilir iletişim" vizyonu ile hayata geçirilen 'İnternet'le Hayat Kolay' projesiyle aynı vizyon çerçevesinde, bu kez özellikle kadınların teknoloji eğitimi alması hedefleniyor. Teknoloji seferberliği ile katılımcılar e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı elde etti. Toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verilecek proje kapsamında hedef, yaklaşık 3 ay içinde toplam 4 bin kadının bu eğitimlerden faydalanması.

Katılımcılara eğitim sonu sertifikalarını veren AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, son zamanlarda dünyada İnternet teknolojileri ile ilgili hızlı gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Maalesef buna halkımızın adaptasyonu istediğimiz ölçüde olamayabiliyor. Özellikle ev hanımlarımızın bu konulardaki bilgi eksikliklerinden kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu anlamda Türk Telekom'un böyle bir eğitim kampanyasıyla kadınlarımızı bilgilendirmesi, özellikle güvenli internet konusunda ve e-devlet konusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerde bulunması çok önemli. Bu eğitim çalışmalarına katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Eğitmeni Duygu Telli ise, "38 ilde "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla gerçekleşen ve özellikle kadın katılımcılarımıza internet ile ilgili bilgilendirmede bulunuyoruz. Güvenli internet anlamında destek olmaya çalışıyoruz. E-devlet ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Biraz daha internetin iyi taraflarını ve güzel yönlerini göstermeye çalışıyoruz. Tehlikeli kısımlardan nasıl korunacakları ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Katılımdan çok memnunuz. Çok yoğun bir katılım var. Verimli ve keyifli geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılanlar arasında yerini alan Hatice Gürbüz ise, "İnternetin nasıl kullanıldığını öğrenmek için geldim. İnternetten, yemek tarifi bakmayı, El işlerine bakmayı ve e-devletten işlem yapmayı öğrendik. Bunları öğrenmek için gelmiştim zaten" dedi.

Program, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın'ın katılımcılara sertifikalarını vermesinden sonra gerçekleşen ufak bir yarışma ile kazanana telefon hediye ederek son buldu.



