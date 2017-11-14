Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kadınlara teknoloji eğitimi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom'un 'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 13-14 Kasım tarihlerindeki durağı Ankara oldu.

Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 13-14 Kasım tarihlerindeki durağı Ankara oldu.
Mamak, Rauf Denktaş Meydanı'nda yer alan Türk Telekom Gezici Eğitim Tır'ın da gerçekleşen eğitimlerde kadınlar temel internet kullanımını öğrendi. İki gün boyunca yoğun ilgi gören eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın tarafından verildi.
Türk Telekom tarafından başlatılan teknoloji seferberliği projesinde "Herkes için erişilebilir iletişim" vizyonu ile hayata geçirilen 'İnternet'le Hayat Kolay' projesiyle aynı vizyon çerçevesinde, bu kez özellikle kadınların teknoloji eğitimi alması hedefleniyor. Teknoloji seferberliği ile katılımcılar e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı elde etti. Toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verilecek proje kapsamında hedef, yaklaşık 3 ay içinde toplam 4 bin kadının bu eğitimlerden faydalanması.
Katılımcılara eğitim sonu sertifikalarını veren AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, son zamanlarda dünyada İnternet teknolojileri ile ilgili hızlı gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Maalesef buna halkımızın adaptasyonu istediğimiz ölçüde olamayabiliyor. Özellikle ev hanımlarımızın bu konulardaki bilgi eksikliklerinden kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu anlamda Türk Telekom'un böyle bir eğitim kampanyasıyla kadınlarımızı bilgilendirmesi, özellikle güvenli internet konusunda ve e-devlet konusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerde bulunması çok önemli. Bu eğitim çalışmalarına katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Eğitim ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Eğitmeni Duygu Telli ise, "38 ilde "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla gerçekleşen ve özellikle kadın katılımcılarımıza internet ile ilgili bilgilendirmede bulunuyoruz. Güvenli internet anlamında destek olmaya çalışıyoruz. E-devlet ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Biraz daha internetin iyi taraflarını ve güzel yönlerini göstermeye çalışıyoruz. Tehlikeli kısımlardan nasıl korunacakları ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Katılımdan çok memnunuz. Çok yoğun bir katılım var. Verimli ve keyifli geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Eğitime katılanlar arasında yerini alan Hatice Gürbüz ise, "İnternetin nasıl kullanıldığını öğrenmek için geldim. İnternetten, yemek tarifi bakmayı, El işlerine bakmayı ve e-devletten işlem yapmayı öğrendik. Bunları öğrenmek için gelmiştim zaten" dedi.
Program, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın'ın katılımcılara sertifikalarını vermesinden sonra gerçekleşen ufak bir yarışma ile kazanana telefon hediye ederek son buldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Kadınlara teknoloji eğitimi
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AHL Metro durağında bomba alarmı
AHL Metro durağında bomba alarmı
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
10 askere FETÖ'den tutuklama
10 askere FETÖ'den tutuklama
Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı
Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Kadınlara teknoloji eğitimi
Kadınlara teknoloji eğitimi
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Günün özeti
Günün özeti
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Ürdün'le Mısır arasında ortak askeri tatbikat
Ürdün'le Mısır arasında ortak askeri tatbikat
Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı
Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı
Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor
Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English