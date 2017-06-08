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Kadınlara öncelikli vagon Bursa'da hayata geçti
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Kadınlara öncelikli vagon Bursa'da hayata geçti

Bursa'da kadın yolculara öncelikli vagon uygulaması başladı.

Bursa'da kadın yolculara öncelikli vagon uygulaması başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yaptığı yeniliklere bir yenisini daha ekleyerek 'bayan yolculara öncelikli vagon' uygulamasını hayata geçirdi. Bayanlara özel vagon, vatandaşlar tarafından da destek gördü. Otosansit Metro İstasyonu durağında başlayan uygulamayı gören kadınlar bu durumu sevinçle karşılarken, uygulamanın diğer istasyonlara da biran önce yapılması gerektiğini söylediler. Uygulamanın yerinde olduğunu belirten kadın yolcular, özellikle iş çıkışlarından sonra çok sıkıntı çektiklerini dile getirdi.
Bursa Ray Otosansit İstasyonu'nun zeminine uygulamayı işaret eden sarı renkli sticker yapıştırıldı. 4'lü katarın en sonundaki vagon bu uygulamaya ayrılsa da zorlama ve şart koşma yok. Herkes istediği vagona binebilecek. Uygulama sadece tercih yapmak isteyen kadınlar için geçerli olacak.

"SADECE BAYANLARIN OLDUĞU KALABALIK VAGONA BİNMEKTEN HİÇ BİR BAYAN ÇEKİNMEZ"
İş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metroyu tercih etmediklerini belirten kadın yolcular, "Erkeklerle sıkışık vagonda gitmektense, bayanlara özel vagonda gitmeyi tercih ederim. İster istemez kalabalık olduğunda erkeklerden rahatsız ve tedirgin oluyoruz. Çok güzel bir uygulama olmuş. Sadece bayanların olduğu kalabalık bir vagona binmekten hiçbir bayan çekinmez" diye konuştu.
Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, "Bizim burada en büyük hedefimiz Bursa'da hayat kalitesini arttırmak. Hayat kalitesini ile birlikte huzur kentini oluşturmak. Bu amaçla da değişik konularda halkımızın talepleri doğrultusundan düzenlemeler yapıyoruz. Özellikle büyükşehirlerin en büyük sorunu ulaşım. Ulaşımda da dünyanın en son geldiği nokta toplu ulaşım araçlarıdır. Toplu ulaşım olmadan şehir içi ulaşımın çözülmesine imkan yok. mecburen tüm insanlarımız toplu ulaşımı tercih ediyor. Bizlerde yatırımlarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

"BAYANLARIN TALEPLERİ ÜZERİNE UYGULAMAYI BAŞLATTIK"
Toplu ulaşımlarda 100'lerce insanın aynı araç içerisinde yolculuk ettiğini ifade eden Altepe, "Özellikle metrolardaki bir vagonun içerisinde 300 kişi yolculuk yapıyor. 300 kişinin aynı anda birlikte olduğu bir yerde belli sıkıntılar oluyor. Bayanların talepleri üzerine daha rahat etmek istediler. Bizlerde yaptığımız değerlendirmeler sonucu 4 vagondan en sonundakine bayanlar tercih etsin diye istasyonlara uyarı yazıları koyduk. Diğer vagonlara da tabi ki binebiliyorlar. Herkes istediği vagona biniyor. Bizim amacımız burada şikayetlerin aza inmesini sağlamaktır. Bunlar dünyanın her yerinde yapılan uygulamalardır. Güzel dönüşlerde alıyoruz" diye konuştu.
(Abdullah Çibir - Uğur Uslubaş /İHA)

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