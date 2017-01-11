11.01.2017 11:01 Kadınlar Hanımeller Çarşısı ile çocuklarının eğitimine destek oluyorlar

Mamak Belediyesi tarafından açılan ve yalnızca kadınların satış yapabildiği Hanımeller Çarşısı'nda kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Mamak Belediyesi tarafından açılan ve yalnızca kadınların satış yapabildiği Hanımeller Çarşısı'nda kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.



Ahşap boyamadan takı tasarımına, el işlemelerinden örgüye, kozmetikten kuru gıdaya el emeği ürünlerini Hanımeller Çarşısı'na getiren kadınlar, hem üretmenin hem de aile bütçesine destek olmanın keyfini yaşıyor. Hanımeller Çarşısı'nda açtığı stantta evde yaptığı takıları satan 47 yaşındaki Neşe Boyraz, "İki çocuğum okuyor. Onların eğitimine destek olmak için evde takı tasarlıyorum ve burada satıyorum" dedi.



Çarşıda bir diğer takı tasarım ürünlerini satan kadınlardan 45 yaşındaki Hacer Ünal ise, bir çocuğunun eğitime devam ettiğini dile getirerek, "Evde boş zamanlarımda yaptığım takıları burada satabiliyorum. Aile bütçeme destek oluyorum" diye konuştu.



El emeği ürünlerin cep yakmayan fiyatlarla satışa çıkarıldığı Hanımeller Çarşısı, Mamak Kültür Merkezi içerisinde her ayın ilk iki haftası düzenli olarak açılıyor.

