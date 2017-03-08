Kadınlar Günü standına saldırı: 6 gözaltı

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştiren kadınların standına saldıran 6 öğrenci gözaltına alındı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştiren kadınların standına saldıran 6 öğrenci gözaltına alındı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştiren kadınların standına, başka üniversitelerden gelen 15 öğrenci turnikelerden atlayarak saldırıda bulundu. Kampüs bahçesinde yaşanan kısa süreli arbedeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan arbedede 1 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Standa saldırıda bulunan 6 öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

(Tugay Saday/İHA)