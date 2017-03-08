'Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutluyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün İnegöl'de yaşanan otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan Şirin Vatansever'i ziyaret etti. Kaya, Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutladıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün İnegöl'de yaşanan otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan Şirin Vatansever'i ziyaret etti. Kaya, Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutladıklarını söyledi.

Dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden kadınların cenazelerine katılmak üzere Bursa'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kazadan yaralı olarak kurtulan Şirin Vatansever'i tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, "Dün kadın işçilerimiz Ankara'daki Kadınlar Günü programına giderken İnegöl'de acı bir trafik kazası geçirdiler. 7 kadınımızı kaybettik. Bugün İstanbul'daki Kadınlar Günü faaliyetinin ardından 7 kadınımızın cenaze törenine katılmak üzere Bursa'dayız. Yaralı Şirin Vatansever'i ziyaret ettik. Başarılı bir operasyon geçirmiş. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. 39 yaralımızdan sadece 12'sinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Diğerleri taburcu edilmişler. Çok acı bir olay yaşadık. Kadınlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bu sene ülke olarak buruk girdik. Milletimizin başı sağolsun. Bugün de kadınlarımızın yanındayız. Türkiye'deki kadınlarımız başta olmak üzere dünyadaki bütün kadınların gününü buruk bir şekilde kutluyorum. Yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Kaya, ardından kazada hayatını kaybeden Elvan Mutlu'nun Yıldırım ilçesindeki cenazesine katıldı.

(Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)