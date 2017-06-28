Kadınlar Euroleague'deki temsilcilerimiz belli oldu

Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonuna Türkiye'yi Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonuna Türkiye'yi Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

FIBA, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Euroleague'de yer alacak ekipleri açıkladı. Bu sene Türkiye'den 3 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi ile finalde kaybeden Fenerbahçe'nin yanı sıra bu sene Galatasaray'da Euroleague'de yer alacak. Sarı-kırmızılılar en son 2015-2016 sezonunda Euroleague'de oynamış, 2014 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada şampiyon olmuştu.

Kadınlar Eurocup'ta ise Beşiktaş, Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oynayacağı açıkladı.

