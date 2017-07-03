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Kadınlar Euroleague'de gruplar yarın belli olacak
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Kadınlar Euroleague'de gruplar yarın belli olacak

Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonu grup kuraları yarın Almanya'nın Münih şehrinde çekilecek.

Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonu grup kuraları yarın Almanya'nın Münih şehrinde çekilecek.
Avrupa kadın basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de hangi grupta hangi takımın yer alacağı yarın Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak. Kuralarda 16 takım 2 gruba paylaştırılacak. Bu sene Türkiye'yi geçen sezonu şampiyon kapatan Yakın Doğu Ünivertsitesi ile Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Euroleague'de 2017 - 2018 sezonu 11 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. 16 takımın yer alacağı turnuvada 14 takım doğrudan katılırken, 2 takım da ön eleme müsabakasından sonra belli olacak. Eylül ayından oynanacak ön eleme maçları şöyle:
Cajky (Slovakya) - CCC Polkowice (Polonya)
KSC Szekszard (Macaristan) - BLMA (Fransa)
Euroleague'e doğrudan katılan takımlar ise şöyle:
"Castors Braine (Belçika), Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkiye), Dinamo Kursk, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Tango Bourges Basket (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya) USK Prag (Çekya)."

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