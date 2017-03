Kadınlar dünyadaki 'kaos'u resmetti

Eskişehir Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Yaşayan Kadınlar: Kaos' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Eskişehir Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Yaşayan Kadınlar: Kaos" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'de ilk olarak bir kadın grubunun birleşerek sanat düzeyinde işlere imza attığı "Kadın Fotoğraf Grubu" üyelerinin eserlerinin yer aldığı 'Yaşayan Kadınlar: Kaos' isimli sergi, Espark Alışveriş Merkezi'nde açıldı. 6 senede birçok farklı projeye imza atan kadınların çektikleri fotoğraflardan oluşan sergide "kadın" yerine "insan" koyularak günümüz dünyasındaki üzücü olayları anlama çabasına giriliyor. Eskişehir Kent Konseyinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve küratörlüğünü Gülbin Özdamar Akarçay'ın yaptığı sergide Hülya Avdan, Melis Batır, Ayşegül Çıkıncı, Esra Çolak, Solmaz Mercan, Sema Omurtak, Özlem Kanat Örneksoy, Şükran Tunç'un 40 eseri yer alıyor.



"BİZ KADINLAR OLARAK HER TÜRLÜ KONUYA HASSASIZ"

Yaşayan Kadınlar Grubu olarak Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneğinde (EFSAD) uygulama dersleri aldıklarını ifade eden Hülya Avdan, 2011 yılından bu yana 7 proje ürettiklerini belirtti. Avdan, "Yaşayan Kadınlar Grubu, Türkiye'deki ilk kadınların oluşturduğu bir gruptur. Şimdiye kadar 2011 yılından beri 7 proje ürettik. Bu yıl 7'ncisi. 2011 yılında dövülen, öldürülen kadınlara inat, hayata tutunan, 'yaşayan kadınlar' sloganıyla çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl bellek konulu bir çalışmamız oldu. Belleklerimizde, zihinlerimizde geçmişten bugüne kadın ve kadının izlekte oluşturduğu sorunlar, bunları çalıştık. Bu yıl da 'Kaos' konulu, Türkiye'deki ve dünyadaki objektifimizi insana çevirdiğimiz, kadın yerine insana çevirdiğimiz bir proje gerçekleştirmiş olduk. Amaç şuydu; biz kadınlar olarak hassas ve her türlü konuya, soruna hassasız. Bu konularla ilgili düşüncelerimizi yansıtmak istiyoruz fotoğraflarla. Bu düşüncelerimizi dünyada şuan savaş var, açlık var, çevre sorunları var. Bu teknolojiye rağmen hala bu sorunların neden çözülemediğine kendimizce yorumlar getirmeye çalıştık. Bu konulara bakış açımızla fotoğraflar ürettik" dedi.



"İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ KAOSU ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

Bu seneki çalışmalarında dünya üzerinde yaşanan 'kaos'u ele aldıklarını aktaran Esra Çolak ise, "Bu seneki çalışmamızda 'kaos' dedik. Çünkü bildiğiniz gibi geçen yıl özellikle dünya çapında savaşlar, göçler, terörizm hat safhaya çıktı. Bilimin ve teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda neden hala toprak kavgası, petrol kavgası yapıyoruz? Neden savaşlar ve terörizm bu kadar hat safhada ve neden birbirimize karşı hoşgörüsüzlüğümüz artmış durumda. Bu içinde yaşadığımız kaosu anlatmaya çalıştık. 9 kişinin eseri var. Toplamda 40 eser söz konusu. İçimizde akademisyen var, memur var, ev hanımı var, kuaför var, ev hanımı var, her türlü meslek gruplarından insanlar var aramızda" ifadelerini kullandı.

