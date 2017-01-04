04.01.2017 18:18 Kadını bakın kim kaçırmış ?

Bartın'da sabah saatlerinde zorla kaçırılan kadının, kendisiyle evlenmek isteyen şahıs tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Bartın'da sabah saatlerinde zorla kaçırılan kadının, kendisiyle evlenmek isteyen şahıs tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Olay, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı. Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu. Kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise korku dolu bakışlarla olaya tanık oldu. Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından kurtarılan Mukaddes S., büyük bir travma yaşadı. Eve kapanan kadının şoku üzerinden atamadığı öğrenildi. Görgü tanığı Emre Samut ise, "Yolun kenarında gri renkli bir taksi duruyordu. Kadın da okula geliyordu. Bir kişi kadınla bir müddet konuştuktan sonra kadını zorla arabaya bindirip uzaklaştılar" dedi.

Kaçırılan kadının eşinden ayrıldığı ve bir çocuğuyla yaşadığı, genç kadını kaçırmak isteyen şahsın ise kendisi ile zorla evlenmek isteyen kişi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



