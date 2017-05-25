Kadına yaya geçidinde böyle çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu kadına bir araç çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu kadına bir araç çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazakistan uyruklu Aınur Zharımbetova (20) kaldırımın yanındaki duvarda arkadaşıyla oturup bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından bir anda ayağa kalkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadına tam karşıya geçeceği esnada Ortaköy istikametine giden Hatice Ç. idaresindeki 34 AB 2933 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zharımbetova, havalanıp taklalar atarak yüzüstü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zharımbetova'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



HERKES BAKAKALDI, KİMSE MÜDAHALE EDEMEDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kadın oturduğu yerden kalkarak yola yöneliyor. Yaya geçidinden geçeceği esnada araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın önce havalanıp takla atıyor. Yüzüstü yere düşen kadın metrelerce sürükleniyor. Görenler ise kazanın etkisiyle şok oluyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)