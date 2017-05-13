Kadına çarptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Motosikletiyle kadına çarptı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Motosikletiyle kadına çarptı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Kaza anı sürücünün kask kamerasına yansırken, şahıs görüntüleri sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kaza görüntülerini izleyenler, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi.
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