Kadın yolcu şoföre kızınca otobüse taş yağdırdı

Hatay'da istediği yerde durmadığı iddia edilen şoföre kızan kadın yolcu, indiği aracı taş yağmuruna tuttu.

Hatay'da istediği yerde durmadığı iddia edilen şoföre kızan kadın yolcu, indiği aracı taş yağmuruna tuttu.

İddiaya göre, Hatay'ın Defne ilçesinde halk otobüsüne binen kadın yolcu Ç.A., durak haricinde inmek istedi. Şoförün durak haricinde indirmenin yasak olduğunu söylemesi üzerine Ç.A. ile şoföre arasında tartışma çıktı. Taraftarın birbirlerine hakaret ettiği tartışmada araçtan inen kadın yolcu, yerden aldığı parke taşlarıyla otobüsün camlarını kırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, daha sonra oradan ayrıldı.

