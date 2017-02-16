Kadın teröristin Adana Valiliğine saldırı anı kamerada

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayda kadın teröristin bomba yüklü aracı getirmesi, patlatması ve olay yerinden soğukkanlı bir şekilde ayrılması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayda kadın teröristin bomba yüklü aracı getirmesi, patlatması ve olay yerinden soğukkanlı bir şekilde ayrılması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makama gelmesine kısa bir süre kala patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen bir kişi etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti.



OLAYI, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENMİŞTİ

Patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri teröristlerin yakalanması ve belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis elde ettiği görüntülerde kod adı "Dilber" olan kadın teröristin Mehmet Emin V.'nin kendisine eskort yaparak sabah saatlerinde valilik binasına kadın doğum hastanesi tarafından geldiğini, eskortun yeri gösterdikten sonra hastaneye giderek kadını beklemeye başladığını, kadının da valilik personel oto parkına girip otomobili park ettikten sonra valiliğin milli eğitim çıkışından çıkıp taksiye binerek tam valiliğin önünden geçerken elindeki butona basarak bombayı patlattığını ortaya çıkardı.

Ayrıca kadının daha sonra hastaneye geldiği, burada Mehmet Emin V. ile görüştükten sonra birlikte gittikleri belirlendi. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri inceledikten sonra bombanın yapıldığı çiftliği bulup harekete geçerek olayı çözdü. Ayrıca görüntülerde patlama anı da görüntülenirken vatandaşların korkup kaçması da saniye saniye kaydedildi. Dolmuş içerisinde de patlama anında panik olduğu görüntülendi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)