Kadın sürücünün park imtihanı !

Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.

Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.

Otoparkta aracını bir türlü istediği yere çekemeyen kadın sürücü, bir çok kez başarısız olunca, durumu fark eden görevli hemen yardıma koştu. Görevlinin yardımıyla otomobili park eden kadın, tam kaza bela yaşanmadı derken, son bir manevra yapmak istedi. Fren yerine de gaza basınca önündeki araca çarptı. Bu da yetmedi, park halindeki bir diğer otomobile çarptı ve onun park yerini aldı. Olayda 3 araçta da hasar oluştu.

