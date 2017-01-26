Kadın sürücünün eğrisi doğrusuna denk geldi

Rusya'da acemi kadın sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca otomobil kontrolden çıktı.

Rusya'da acemi kadın sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca otomobil kontrolden çıktı.

Neyse ki talihsiz olay kazayla noktalanmadı. Park halindeki araçların arasından ilerleyen otomobil, yol kenarındaki tümseği aşıp yeniden yola girdi. O anlar ve kadın sürücünün yaşadığı panikse kameraya yansıdı.

