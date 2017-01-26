Kadın sürücünün eğrisi doğrusuna denk geldi

Rusya'da acemi kadın sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca otomobil kontrolden çıktı.
Rusya'da acemi kadın sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca otomobil kontrolden çıktı. Neyse ki talihsiz olay kazayla noktalanmadı. Park halindeki araçların arasından ilerleyen otomobil, yol kenarındaki tümseği aşıp yeniden yola girdi. O anlar ve kadın sürücünün yaşadığı panikse kameraya yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.