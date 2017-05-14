Kadın sürücülere karanfil sürprizi

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücüleri durdurup karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücüleri durdurup karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram Yeni Yol Caddesi üzerinde Anneler Günü münasebetiyle trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücülere ve kadın yolculara trafik polisi tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri Anneler Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Trafik uygulamasında polislerin sürpriziyle karşılaşan kadın sürücüler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. (Mustafa Beşer / İHA)
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