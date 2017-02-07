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Kadın sürücü fren yerine gaza basınca...
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Kadın sürücü fren yerine gaza basınca...

İstanbul Beykoz'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen kadın bir sürücünün kullandığı otomobil, gecekondunun çatısına uçtu.

İstanbul Beykoz'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen kadın bir sürücünün kullandığı otomobil, gecekondunun çatısına uçtu.
Çubuklu Mahallesi Dutluk Sokak içerisinde 34 BE 9659 plakalı otomobilini park etmeye çalışan İlknur Şenoğlu, iddiaya göre fren yerine gaza basınca sokak içerisinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Sürücü İlknur Şenoğlu, kazadan şans eseri yara kurtulurken, çatının sağlam olması ve otomobilin çatıda sabit kalması olası bir tehlikeyi de önledi.
Kazanın olduğu sırada gecekonduda yaşayan Zeliha Sıvıç, "Çocuklara yemek yapıyordum. Sesi duyunca kıyamet koptu zannettim. Ev başıma geçiyor, eyvah dedim öldük. Kızım vardı, ağlıyordu ona sarıldım. Elim, dişim kilitlendi, bir saat kendime gelemedim" şeklinde konuştu.
Otomobilinin kurtarılmasını izleyen sürücüsü İlknur Şenoğlu ise basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aldığı tedbirin ardından olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
(Mustafa Esen / İHA)
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