15.01.2017 10:54 Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkana girdi

Bilecik'te bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca otomobiliyle dükkana girdi. Dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önledi Bilecik'te bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca otomobiliyle dükkana girdi. Dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 11 AK 274 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım otomobilini bulvar üzerinden bir fast food ürünleri satan bir dükkanın önüne park etti. Bu esnada 34 EK 1132 plakalı otomobilin sürücüsü Gül D., park halindeki otomobilin önüne geri geri gelerek yanaştığı esnada fren yerine gaza basınca 11 AK 274 plakalı otomobil çarparak fast food ürünleri satan dükkanın ön camından içeri girdi. Kazanın sabah saatlerinde yaşanması ve pazar günü olması sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, dükkanda büyük ölçüde zarar meydana geldi. Otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım, "Ben park halindeydim. Çocukları gezi gidiyorlardı, servise bindirecektim. O arada diğer otomobil sürücüsü bayan da çocuğunu bırakacakken geri vitese taktı. Fren yerine gaza basınca olanlar oldu tabii ki" dedi.



