Kadın sürücü el frenini çekmeyi unutursa...

El frenini çekmeyi unutan kadın sürücü ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
El frenini çekmeyi unutan kadın sürücü ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı. Otoparka girmek için bilet alma cihazına yanaşmaya çalışan kadın sürücü, başarısız olunca aracından indi. Bileti almak için butona basan kadın, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili hareket edince yere düştü. Yere düşen kadın otomobilin altın altın kalmaktan son anda kurtuldu.
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