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Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
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Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi

Siirt kız atletizm takımı, parasızlık yüzünden son anda katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu çıkardı. Takımdaki 4 sporcu da milli takıma seçildi. Sporcuların yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

Siirt kız atletizm takımı, parasızlık yüzünden son anda katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu çıkardı. Takımdaki 4 sporcu da milli takıma seçildi. Sporcuların yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.
Siirt atletizm takımı, Kızlar Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 13 Mayıs'ta Artvin'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dağ Koşusu Dünya ve Balkan Milli Takım seçmelerine katılmak için aylarca ter döktü. Ancak takım, maddi imkansızlıklar yüzünden turnuvaya katılamama riski yaşadı. Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş'tan yardım isteyen takım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) verilen 700 TL ile Artvin'in yolunu tuttu. Turnuvaya katılan takımda atletlerden Selma Oysal yıldız kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, aynı kategoride Fatma Bizek 4'üncü ve Özlem Oysal 8'inci, genç kızlar kategorisinde ise Esra Oysal 3'üncü oldu. 4 sporcu da milli takıma çağrılarak, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"
Takım antrenörü Aslan Çakmak, takıma destek verenlere teşekkür ederek, "13 Mayıs'ta Artvin'de yapılan Yıldızlar ve Gençler Dünya seçmelerinde maddi durumumuz iyi olmadığı için gitmemeyi düşündük. Son anda Vali Yardımcımız Bünyamin Kuş, bizi SYDV'ye yönlendirerek destek çıktı. Bu desteklemelerden dolayı Vali Yardımcısı Kuş'a teşekkür ediyoruz. Ve Artvin ilinde çok güzel dereceler elde ettik. 4 sporcumuz milli takıma seçildi. Bu başarıda emeği geçen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Hüsam Olgaç'a da teşekkür ederim. 10 Haziran'da Türkiye'yi İtalya'da temsil edecekler. Hedefimiz dünya şampiyonu olarak geri dönmektir" dedi.

"SPORCULARA BİN 500 TL MİLLİLİK BURSU"
Tüm turnuvaları önemsediklerini aktaran Aslan, bu başarıların kız çocuklarına önemli bir getirisi olacağını söyledi. Aslan, "Bu başarının çocuklara getirisi şu şekildedir; milli oldukları zaman beden eğitimi bölümlerine millilik kontenjanıyla yerleşiyorlar. Yerleştiklerinde ayrıca devlet millilik adı altında bin 500 lira destek de vermektedir. Çoğu aileler kız çocuklarını okutmak istemiyor ama gelen başarılardan dolayı aileler 'çocuklarımız spora gitsin' diye teşvik ediyorlar. Bizi arayıp çocuklarının ısrarla spor yapmasını talep ediyorlar" diye konuştu.

"YETENEKLİ KIZLARA DESTEK VERİLMELİ"
Sporcu Selma Oysal, turnuvada birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Birinci geldiğim için çok mutluyum. İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Turnuvası'nda ilk üçe girmeyi istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırarak gururlu bir şekilde ülkeme dönmek istiyorum. Hedefim aynı zamanda olimpiyatlara da katılabilmektir. Bizim gibi nice yetenekli kızlar var, onlara da destek çıkılırsa benim gibi milli olmayı başarabilirler" ifadelerini kullandı.
Sporcu Esra Oysal da milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu anlatarak şunları kaydetti:
"Milli takıma seçildiğim ve turnuvada ülkemizi temsil edeceğim için çok mutluyum. Oradaki yarışmada da ilk üçe girmeyi amaçlıyorum. Bu bölgede çok başarılı gençler var, hepsinin iyi yere gelmesini istiyorum. Bunun için de destek verilmelidir."
Selma Oysal, Fatma Bizek ve Özlem Oysal İtalya'da düzenlenecek Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'nda, Esra Oysal ise Bulgaristan'da düzenlenecek Genç Kızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)

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