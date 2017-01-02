02.01.2017 19:08 Kadın polise veda

Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden polis memuresi Yeşim Kanıcıoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ebediyete uğurlandı. Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden polis memuresi Yeşim Kanıcıoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ebediyete uğurlandı.



Ankara TBMM'de görevli polis memuresi 23 yaşındaki Yeşim Kanıcıoğlu, genç yaşta akciğer kanserine yakalandı. Amansız hastalık nedeniyle bir süreden beri tedavi gören kadın polis, hastalığa yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Aslen Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olup, ailesi ile birlikte İnegöl'de ikamet eden bekar ve 3 yıllık polis memuru olan Yeşim Kanıcıoğlu için resmi tören düzenlendi. Kanıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi gözyaşları arasında evinden alınarak Serhat Camii'ne getirildi. Genç polisin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polislerin omuzlarında götürüldüğü Kavaklaraltı Mezarlığı'na defnedildi.

