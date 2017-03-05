Kadın millilerden 4 gollü galibiyet

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 takımın katılımıyla düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kosova'yı 4-2 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 takımın katılımıyla düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kosova'yı 4-2 mağlup etti.

Alanya Goldcity Turizm Kompleksi ile Evima Football tarafından ortaklaşa düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı, ikinci maçında Kosova ile karşılaştı. Goldcity Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakayı 4-2 kazanan Türkiye'nin gollerini Ebru Topçu, Selen Altunkulak ve Sevgi Çınar (2) atarken, Kosova'nın gollerini Gendresa Krasniqi ve Blerina Musa kaydetti. A Milli Kadın Futbol Takımı, turnuvanın son maçını 7 Mart'ta Polonya ile yapacak.

(Erdal Anak / İHA)