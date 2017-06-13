Kadın milliler tarih yazmak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 2. maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 2. maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 15 Haziran 2017 Perşembe günü 19:00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. THF spor salonundaki mücadeleyi Litvanyalı Hakem çifti Tomas Barysas, Povilas Petrusis yönetecek. Çek Cumhuriyeti'nde oynanan ilk maçı 29-25 kaybeden Millilerimiz, bu maçı 5 farklı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Millilerimiz bugüne kadar Çek Cumhuriyeti ile 6 kez karşı karşıya geldi. Türkiye rakibine karşı 2 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.
1997 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu Çek Cumhuriyeti: 21 - Türkiye: 16 Türkiye: 23 - Çek Cumhuriyeti: 23
2007 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu Türkiye: 35 - Çek Cumhuriyeti: 29
2008 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Türkiye: 27 - Çek Cumhuriyeti: 28
2009 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu Çek Cumhuriyeti: 26 - Türkiye: 27
2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Play-Off Çek Cumhuriyeti: 29 - Türkiye: 25
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