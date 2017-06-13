Kadın milliler tarih yazmak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 2. maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 2. maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

15 Haziran 2017 Perşembe günü 19:00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. THF spor salonundaki mücadeleyi Litvanyalı Hakem çifti Tomas Barysas, Povilas Petrusis yönetecek.

Çek Cumhuriyeti'nde oynanan ilk maçı 29-25 kaybeden Millilerimiz, bu maçı 5 farklı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Millilerimiz bugüne kadar Çek Cumhuriyeti ile 6 kez karşı karşıya geldi. Türkiye rakibine karşı 2 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.



1997 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Çek Cumhuriyeti: 21 - Türkiye: 16

Türkiye: 23 - Çek Cumhuriyeti: 23



2007 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye: 35 - Çek Cumhuriyeti: 29



2008 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye: 27 - Çek Cumhuriyeti: 28



2009 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Çek Cumhuriyeti: 26 - Türkiye: 27



2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Play-Off

Çek Cumhuriyeti: 29 - Türkiye: 25

