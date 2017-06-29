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Kadın kursiyerlerin arasında tek erkek: Sümbül Ağa
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Kadın kursiyerlerin arasında tek erkek: Sümbül Ağa

İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Şahin Dikici, 30 kadının arasında tek erkek olarak resimlerini yapıyor. Kadın kursiyerler ise ona 'Sümbül Ağa' diyor.

İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Şahin Dikici, 30 kadının arasında tek erkek olarak resimlerini yapıyor. Kadın kursiyerler ise ona "Sümbül Ağa" diyor.
İzmir'de yaşayan evli ve üç çocuk babası 56 yaşındaki Şahin Dikici'nin resim sevgisi çocukluk yıllarından geliyor. Memuriyetten emekli olduktan sonra işin tekniğini öğrenmek için 2007 yılında belediyelerin ücretsiz resim kurslarına başvurdu ancak kendi ifadesiyle ağırlıklı olarak kadınların yer aldığı bu kurslara erkek olduğu için kabul edilmedi. Kursta kullanacağı boyalarını dahi alan Dikici pes etmedi. 10 yıl sonra kız kardeşinin dükkanının bulunduğu ilçe olan Bayraklı'da resim kursuna denk gelen Dikici, başvurusunu yaptı ve kabul edildi. Kursiyerler, 30 kadın kursiyerin içerisinde tek erkek olan Dikici'ye "Sümbül Ağa" lakabını takarken, o 2007 yılında aldığı boyaları sonunda kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"LAKABIM HOŞUMA GİDİYOR"
Yağmur-çamur demeden kursa gelebilmek için 20 kilometre kat ettiğini ve iki araç değiştirdiğini belirten Dikici, "Daha önce kurslara başvurdum ancak erkek olduğum için ne yazık ki olumlu bir cevap alamadım. Resim kurslarına genelde kadınlar gidiyor. Bayraklı'da çalışan kız kardeşime ziyarete gittiğimde bu kursu gördüm ve başvurdum. Bu kursta hocalık yapan Ressam Atos, beni kabul etti. 2007 yılında boyalarımı almıştım ancak kursa başlayamadığım için kullanamamıştım. Artık kullanıyorum, resim tekniğini öğreniyorum. Ortama da yavaş yavaş alıştım, kursiyerlerle eğlenerek resim yapıyoruz. Bana da lakap takmışlar. 'Sümbül Ağa' diyorlar. Benim de hoşuma gidiyor" dedi.

"EN İYİ ÖĞRENCİLERİM ARASINDA"
Ressam Atos adıyla anılan Atike Soğukpınar ise "Şahin Bey'in içinde küçüklüğünden beri resim sevgisi varmış ama bunu giderebileceği bir kurs ortamını hiç bulamamış. Gittiği kurslarda erkek olduğu için kabul edilmemiş. Bu kursu da, kız kardeşini ziyarete geldiği sırada tesadüfen görmüş. Ben de 'buyur gel' dedim. Kursa geldiğinde, içinde gizlenmiş bir yetenek olduğunu gördük. Şu anda en iyi öğrencilerim arasında. Kursa başlayalı 5 ay oldu, çok güzel eserler yapıyor. Affına sığınarak kızların içerisinde tek erkek olduğu için kendisine 'Sümbül Ağa' diyoruz. Kurs ortamı çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.
Kadın kursiyerler ise Şahin Dikici ile iyi bir diyalogları olduğunu ve resim kursunda tüm kursiyerlerin eğlenerek çizim yapmayı öğrendiklerini belirtti.

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