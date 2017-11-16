16.11.2017 12:31 Kadın kocasına kurşun yağdırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kadın, boşanmak üzere olduğu kocasını silahla vurarak öldürdü. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kadın, boşanmak üzere olduğu kocasını silahla vurarak öldürdü.

Boşanmak üzere oldukları öğrenilen Erdoğan G. ile Birgül G. arasında sabah saatlerinde eski hastane binası karşısındaki evlerinde tartışma çıktı. Genç kadın, silah ile Erdoğan G.'ye 5 el ateş etti. Göğsünden ve başından yaralanan Erdoğan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra küçük çocuğu ile evden ayrılan Birgül G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

(Musa Öztürk/İHA)

