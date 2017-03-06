Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor

Siirtli 3 çocuk annesi Nazan Işıktaş, işsiz kocasına destek olmak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) kredi alarak, kasap açtı. Kentin ilk kadın kasabı olan Işıktaş, erkeklere taş çıkarıyor.

Siirtli 3 çocuk annesi Nazan Işıktaş, işsiz kocasına destek olmak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) kredi alarak, kasap açtı. Kentin ilk kadın kasabı olan Işıktaş, erkeklere taş çıkarıyor.

Siirt'te ikamet eden 3 çocuk annesi Nazan Işıktaş (42), mesleği kasap olan eşinin işsiz kalması nedeniyle kolları sıvadı. Eşine destek olmak isteyen Işıktaş, iş hayatına atılma kararı aldı. Ancak bir süre ne iş yapacağına karar veremeyen Işıktaş, sonunda kocasının mesleğini yapma kararı aldı. KOSGEB Siirt İl Müdürlüğüne başvuran Işıktaş, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de kredi desteğiyle kasap açtı. Siirt'in ilk kadın kasabı olan Işıktaş, kentteki erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor.



"EŞİ DAHA ÖNCE YAPAMAMIŞ"

Kasaplığın zor bir meslek olduğunu ancak eşiyle birlikte işyerini gayet iyi bir şekilde idare ettiğini anlatan Işıktaş, "Siirt'in ilk kadın kasabıyım, eşime yardımcı olmak için bu mesleği seçtim. Eşim kasaplığı daha önce denedi, eski mesleğiydi ama bir türlü yapamadı. Ben başladım şuan birlikte çalışıyoruz. Bir kadın olarak meslek zor geliyor, ama bir yandan da çocuklarımız için çalışmaya mecburduk. Eşimle birlikte kavurma doğruyorum, kıyma çekiyorum, ev hanımlığından biraz becerim var, kendine güvenen kadınlar bu mesleğe girebilir" dedi.

Işıktaş'ın çok girişken bir kadın olduğunu aktaran KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ise, "Nazan hanım iş fikriyle bize başvuru yaptı, kayda değer bulduğumuz iş fikrini hibe ile destek verdik. Siirt'imizin ilk kasabı, aynı zamanda et alan müşterilere yemek tarifi de veriyor. Açtığı işletmeyle hem aile ekonomisine destek veriyor hem de 2 kişi yanında çalıştırıyor. İnşallah bu bayan girişimcimiz diğer bayanlara da örnek olur. İş hayatına atılmak isteyen tüm kadınları KOSGEB'e bekliyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)