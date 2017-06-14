Kadın işçilerin ekmek mücadelesi

Van'ın Gevaş ilçesinde tarlada çalışan kadınlar, bir yandan ailelerinin geçimini sağlarken bir yandan da dini vecibelerini yerine getiriyorlar.

Van'ın Gevaş ilçesinde tarlada çalışan kadınlar, bir yandan ailelerinin geçimini sağlarken bir yandan da dini vecibelerini yerine getiriyorlar.

Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'ndeki sebze tarlasında çalışan yaklaşık 40 kadın işçi, ailelerine maddi katkı sağlarken oruç tutarak dini vecibelerini de yerine getiriyor. Sabahın erken saatinden itibaren tarlada veya serada çalışan kadınlar, sıcak havaya aldırış etmeden oruç farzlarını yerine getiriyor. Ramazan ayı nedeniyle bir iki saat erken işi bıraktıklarını ifade eden Meryem Karataş, "Hava çok sıcak. Sera altında çalışmak da çok zor, ama çalışmaya mecburuz" dedi.

İki yıldır tarlada çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Güler Karataş isimli kadın işçi ise, "Başka yapacak bir iş olmadığı için mecburen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"RAMAZAN AYINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİ AZALTTIK"

Tarlada biber fidelerini diken Berfin Tomar adlı kadın işçi de, "Çok zor ama artık alıştık. Burada ekim yapıyoruz, memnunum. Ramazan ayında bize destek veriyorlar. Bunun yanında çalışmaya mecburuz" diye konuştu. 9 yıldır Gevaş'ta sebze ekerek hem ilçenin sebze ihtiyacını karşıladığını hem de istihdam alanı oluşturduğunu ifade eden Necmettin Yavuz adlı çiftçi de, "Şu anda bin 300 dönümlük bir tarlada üretim yapıyoruz" dedi.

Gevaş'ta yaz mevsimi yetmezliğinin olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu iş Ramazan sonrasını beklemezdi. Çünkü fideler bu zamanda dikilir. Neredeyse 8'inci aya gireceğiz, yeni fideleri dikiyoruz. Erken dikim olmadığı gibi geç dikim de zarar veriyor. Ancak yapacak başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı nedeniyle iki saat erken işi bıraktıklarını da sözlerine ekleyen Yavuz, "İşçilerimizin hemen hemen hepsi oruçlu olduğu için Ramazan ayında çalışma saatlerini azalttık. Bir-iki saat onları erken bırakıyoruz. Bu şekilde onlara yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda herkesin Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

