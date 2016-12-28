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Kadın İlçe Milli Eğitim Müdüründen okullara 'noel' uyarısı
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Kadın İlçe Milli Eğitim Müdüründen okullara 'noel' uyarısı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerden noel kutlamaları için 50'şer lira para toplanmasına tepki göstererek okullara yazılı uyarı gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısına hakaret ve küfür edilmesi üzerine kadın müdürün resmi evrakı sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulanacağı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerden noel kutlamaları için 50'şer lira para toplanmasına tepki göstererek okullara yazılı uyarı gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısına hakaret ve küfür edilmesi üzerine kadın müdürün resmi evrakı sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulanacağı öğrenildi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, velilerin okullarda noel kutlamalarına hazırlanıldığı ve hediyeleşme için ise 50'şer lira para toplandığı şikayeti üzerine ilçedeki okullara yazılı uyarı gönderdi. Aldoğan, uyarı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Müdürlüğümüze şifai olarak bildirilen şikayetler üzerine mevzuat dışı ders ve eğitimle alakası olmayan değer yargımızdan uzak bir takım kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirilme yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek ve öğrencileri özendirici alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek, yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, noel baba figürü ve benzeri milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa meydan verilmemesi husunda gereğinin yapılmasını bilgileriniz ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim"

Resmi evrakın sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürünün uyarı yazısına tepki gösterip hakaret ve küfür içeren yazılar paylaşması dikkat çekti. Bunun üzerine Züleyha Aldoğan, resmi evrakı elde edip sosyal medyada paylaşan ve kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
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