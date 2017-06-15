Kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Şanlıurfa'da bir giyim mağazasına müşteri olarak giren kadın, bayramlık elbise çalmak isterken güvenlik kamerasına yakalandı.

Şanlıurfa'da bir giyim mağazasına müşteri olarak giren kadın, bayramlık elbise çalmak isterken güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesindeki bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre giyim mağazasına müşteri gibi giren bir kadın, bir süre elbiseleri kontrol ettikten sonra iş yeri çalışanlarının uzaklaşmasıyla askıda asılı olan elbiselerden birini alıp çantasına koydu. Daha sonra mağazadan çıkmaya çalışan kadın, kapıda alarmın ötmesiyle yakayı ele verdi. Panik içerisinde geri gelip elbiseyi aldığı yere geri koyan kadın, mağazadan çıkıp kaçarken iş yeri çalışanları ise kadının arkasından giderek askılardaki elbiseleri kontrol etti. Elbiselerin yerinde olduğunu gören iş yeri çalışanları, alarmın neden öttüğünü merak edip güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık girişiminin farkına vardı.

Mağazadan çıkan kadının kimliğinin belirlenemediği ve olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

(Ahmet Kaya/İHA)