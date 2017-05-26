Kadın ambulans şoförleri erkeklere taş çıkartıyor

Edirne'de ambulans sürüş teknikleri eğitimi alan 9 sağlık çalışanı kadın, erkeklere taş çıkartıyor.

Edirne'de ambulans sürüş teknikleri eğitimi alan 9 sağlık çalışanı kadın, erkeklere taş çıkartıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün "ambulans sürüş teknikleri" eğitimini tamamlayan 9'u kadın 15 sağlık çalışanı, törenle sertifikalarını aldı. Trafiğe kapalı alanda kurulan parkurda ambulans kullanma hünerlerini sergileyen 9 kadın şoför, yaptıkları manevralarla erkeklere taş çıkarttı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, sertifika töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ambulans sürüş teknikleri eğitiminin sertifika törenine katıldık. Trakya bölgesinin koordinatörü olarak Edirne Sağlık Müdürlüğü bu yılın ilk etabını gerçekleştiriyor. Geçen yıllarda 2-3 defa ambulans sürüş teknikleri eğitimi vermiştik. Ambulans sürüş teknikleri eğitimi bizim için çok önemli. Ambulansları kullanan çalışanlarımız kadar hasta ve can güvenliğini sağlamamız gereken vatandaşlarımızın yollarda kazalar ve diğer problemleri yaşamamaları için eğitim veriyoruz" dedi.

Kurs eğitmeni Sami Tosun ise, "Eğitimde 9 bayan, 6 erkek arkadaşımız eğitimlerini tamamladı. Eğitimimiz 4 günden oluşuyor. İlk gün teorik eğitim, kalan 3 gün pratik eğitim. Burada güvenli sürüş tekniklerini lastik söküp takmadan zincir takmaya, kavşaklarda nasıl geçeceklerini, kontrollü araç nasıl kullanacaklarını, ambulansta tramvalı hasta varken nasıl taşınacağını öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Acil Tıp Teknisyeni Seher Demirbaş, ambulans şoförlüğünün kolay bir iş olmadığını belirterek, "Bayanların tüm dallarda olduğu gibi sürücülükte de aktif olmalarını, güvenli sürüş teknikleri eğitimleri almalarını güzel buluyorum. Bu eğitim bize çok şey kattı" dedi.

(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız /İHA)