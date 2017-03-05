Kadıköy'de Webo sesleri

Osmanlıspor karşısında takımı ve yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Webo'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.

Osmanlıspor karşısında takımı ve yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Webo'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.

Osmanlıspor karşılaşmasında oynanan kötü futbola protesto eden Fenerbahçe taraftarı, eski futbolcuları Webo'nun oyuna girdiği anda sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünlerin tamamı, tecrübeli futbolcunun oyuna girdiği sırada 'Webo' diye bağırdı.

(Bozhan Memiş / İHA)