Kadıköy'de tribünler ikiye bölündü

Osmanlıspor mücadelesini seyreden bir grup Fenerbahçeli takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Osmanlıspor mücadelesini seyreden bir grup Fenerbahçeli takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Zirve yarışının uzağında kalan ve oynadığı futbolla taraftarlarını mutsuz eden Fenerbahçe'de tribünler de ikiye bölündü. Osmanlıspor karşısında Ülker Stadyumu'na gelen sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı takımı desteklerken, kalan taraftarlar yönetim ve futbolcular aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kale arkasında bulunan taraftarlar, maç boyunca futbolculara destek verirken, diğer tribünler ise futbolcuları ve yönetimi protesto etti.

(Bozhan Memiş / İHA)