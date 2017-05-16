Kadıköy'de tehlikeli şov

İstanbul Kadıköy'de eski model bir araçla drift yapan trafik magandası trafiği tehlikeye attı.

İstanbul Kadıköy'de eski model bir araçla drift yapan trafik magandası trafiği tehlikeye attı.

Görüntüler Kadıköy Suadiye'de kaydedildi. Eski model bir araçla trafiğe çıkan sürücü, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını adeta hiçe saydı. Süratle girdiği virajda drift yapan şahsın kullandığı araç devrilmekten son anda kurtuldu. Bu tehlikeli şov görüntülere de saniye saniye yansıdı.

