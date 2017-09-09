09.09.2017 19:37 Kadıköy'de Ozan Tufan'a destek

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, son haftaların tartışılan ismi Ozan Tufan'a destek verdi. Tribünlere çağrılan genç futbolcuya tezahüratlarda bulunuldu. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, son haftaların tartışılan ismi Ozan Tufan'a destek verdi. Tribünlere çağrılan genç futbolcuya tezahüratlarda bulunuldu.

Gerek Fenerbahçe'de gerekse de Milli Takım'da gösterdiği performansla son haftaların en çok eleştirilen ismi olan Ozan Tufan'a Fenerbahçe tribünlerinden destek geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmadan önce futbolcuları tribüne çağırırken, tezahürat yapılan ilk isim ise Ozan oldu. Genç oyuncu kale arkasında bulunan iki tribün tarafından da ayrı ayrı çağrıldı. Ozan Tufan'ın tribünlere gitmesinin ardından taraftarlar, diğer futbolculara da tezahüratlarda bulundu.

(Bozhan Memiş / İHA)

