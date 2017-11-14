14.11.2017 11:15 Kadıköy'de lüks otomobilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Kadıköy'de lüks bir otomobilin içerisinde başından vurulması sonucu ölmüş bir erkek bulundu. İstanbul Kadıköy'de lüks bir otomobilin içerisinde başından vurulması sonucu ölmüş bir erkek bulundu.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonunda otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Mustafa Esen /İHA)

