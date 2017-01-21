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Kadıköy'de kritik karşılaşma
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Kadıköy'de kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçla beraber Medipol Başakşehir ile 18. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçla beraber Medipol Başakşehir ile 18. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-lacivertliler; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ile lider durumda.

18. RANDEVU
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 8 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 7 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligin ilk yarısında 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertliler, 1-0 kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR, SON 3 DEPLASMANDA BERABERLİKLE DÖNDÜ
Süper Lig'Ligde yoluna namağlup devam eden Medipol Başakşehir, deplasmanda da 16 maçtır yenilgisizliğini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler son üç deplasman maçından beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında oynadığı son dört maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu.

EN GOLCÜ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA GELECEK
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in bu sezonki en golcü takımları konumunda bulunuyor. İki takımda 36'şar gol kaydetti.
Jeremain Lens 7 asist ile ligin en fazla asist yapan ikinci oyuncusu olurken, ligde en fazla net gol fırsatı yapan oyuncu oldu.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak.


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