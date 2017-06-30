Kadıköy'de kafenin üzerine ağaç devrildi

İstanbul Kadıköy'de işlek bir caddede bulunan kafenin üzerine ağaç devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de işlek bir caddede bulunan kafenin üzerine ağaç devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafenin üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç sonrası mekanda bulunan vatandaşlar ve yoldan geçenler panikle sağa sola kaçışırken, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kafenin üzerine devrilen ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

(Murat Solak / İHA)