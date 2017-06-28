Kadıköy'de hibrit çimler serildi

Sezonun bitimiyle birlikte Ülker Stadyumundaki çimleri yenilemeye başlayan Fenerbahçe, bu işlemi bitirmek üzere. Yeni çimler tamamen serildi.

Sezonun bitimiyle birlikte Ülker Stadyumundaki çimleri yenilemeye başlayan Fenerbahçe, bu işlemi bitirmek üzere. Yeni çimler tamamen serildi.

Ülker Stadyumunun çim yenileme çalışmasında sona gelindi. Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Kadıköy'deki çimleri yenileme kararı alan yönetim, zemindeki çimlerin tamamını kaldırtmış ve yerine hibrit çim yapılması talimatını vermişti. Zemine yeni çim serilme işlemi tamamlanırken, hibrit çim makinesi, sahadaki işlemlerini sürdürüyor.

(Bozhan Memiş / İHA)