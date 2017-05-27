Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kadıköy'de gülen yok!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kadıköy'de gülen yok!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Josef'in içeriye çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.
23. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onur'un büyük hatasında topu oyun alanına çeldi. Sow, kale çizgisi üzerinde, önünde kalan topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sow'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onur kornere çeldi.
45+1. dakikada Castillo'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan N'Doye'un şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı oyun alanının içerisine çeldi.
47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Durica'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
54. dakikada N'Doye'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bero'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada N'Doye'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
70. dakikada sol kanattan yapılan ortada N'Doye ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip vurdu, kaleci Volkan topu kornere gönderdi.
73. dakikada Volkan Şen'in soldan yaptığı iyi yükselen Van Persie kafayı vurdu ancak kaleci Esteban topun ağlara gitmesini engelledi.

---KÜNYE---
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kemal Yılmaz xx
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xxx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı x, Mehmet Topal xx, Van Persie x, Josef xx, Lens xx (Stoch dk. 87 ?), Sow xx (Salih dk. 80 ?), Emenike x (Volkan Şen dk. 72 x)
Yedekler: Ertuğrul, Karavayev, Neustadter, Yiğithan
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Trabzonspor: Onur x (Esteban dk. 46 xx), Pereira xx, Uğur Demirok xx, Medjani xx, Mas xx, Bero xx, Okay xx (Durica dk. 46 x), Yusuf xxx, Olcay xxx, Castillo xx (Rodagella dk. 81 ?), N'Doye xx
Yedekler: Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Sow (dk.23) (Fenerbahçe), Bero (dk. 54) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Emenike, Skrtel, İsmail Köybaşı, Salih (Fenerbahçe), Bero, Castillo, Olcay, N'Doye, Medjani (Trabzonspor)
(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İngiltere'de 23 bin terörist yaşıyor
Fenerbahçe rekor kırdı!
Advocaat'tan Mehmet Ekici ve Sosa açıklaması
Sinan Güler: Utanç duyuyoruz
TT Arena'nın artık 'Stadyum' olduğunu açıkladı
Galatasaray'ı yenen Anadolu Efes yarı finalde
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Genelkurmay Başkanı Akar: Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek
Genelkurmay Başkanı Akar: Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İngiltere'de 23 bin terörist yaşıyor
İngiltere'de 23 bin terörist yaşıyor
Fenerbahçe rekor kırdı!
Fenerbahçe rekor kırdı!
Advocaat'tan Mehmet Ekici ve Sosa açıklaması
Advocaat'tan Mehmet Ekici ve Sosa açıklaması
Sinan Güler: Utanç duyuyoruz
Sinan Güler: Utanç duyuyoruz
TT Arena'nın artık 'Stadyum' olduğunu açıkladı
TT Arena'nın artık 'Stadyum' olduğunu açıkladı
Galatasaray'ı yenen Anadolu Efes yarı finalde
Galatasaray'ı yenen Anadolu Efes yarı finalde
Jim Bunning hayatını kaybetti
Jim Bunning hayatını kaybetti
Yanal'dan 'Şenol Güneş' cevabı: Bunu muhatabına sorun
Yanal'dan 'Şenol Güneş' cevabı: Bunu muhatabına sorun
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
Kaçak maden ocağında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Kaçak maden ocağında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Nöbetleşe dilenen kumalar yakalandı
Nöbetleşe dilenen kumalar yakalandı
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English