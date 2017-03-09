Kadıköy'de dövmecilik yapan şahıs, sahte içkiden hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de dövmecilik yapan bir kişi, iddiaya göre, sahte içkiden hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kadıköy'de dövmecilik yapan bir kişi, iddiaya göre, sahte içkiden hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'de dövmecilik yapan Güray Tan Mısır (45), geçtiğimiz pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Mısır, yoğun bakıma servisinde tedavi altına alındı. Mısır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güray Tan Mısır'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Güray Tan Mısır'ın kış aylarında İstanbul'da yaz aylarında ise Antalya Olimpos'ta dövmecilik yaptığı ve Olimpos'a defnedilmek üzere vasiyet ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

