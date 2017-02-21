Kadıköy'de bandrolsüz kitap operasyonu

İstanbul Kadıköy'de bir kitabevine yapılan baskında gizli bölmelere zulalanan 5 bin 675 adet bandrolsüz kitap ele geçirilirken, 5 şüpheliye ise adli işlem yapıldı. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir kitabevine yapılan baskında gizli bölmelere zulalanan 5 bin 675 adet bandrolsüz kitap ele geçirilirken, 5 şüpheliye ise adli işlem yapıldı. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de bir kitabevinde bandrolsüz kitap satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kitabevine giren polis ekipleri, gizli bölmelerde saklanan 5 bin 675 adet bandrolsüz, 35 adet ise usulsüz bandrollü olmak üzere 5 bin 710 kitaba el koyarken, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin kitabevine girerek arama yaptıkları görülüyor. Kitabevindeki dolapların iç kısımlarına saklanan kitaplar ele geçiriliyor.

(Tugay Saday / İHA)