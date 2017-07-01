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Kadıköy'de asırlık ağaç kafenin üzerine devrildi: 2 yaralı
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Kadıköy'de asırlık ağaç kafenin üzerine devrildi: 2 yaralı

Kadıköy'de işlek bir caddede bulunan kafede oturan vatandaşların üzerine asırlık ağaç devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de işlek bir caddede bulunan kafede oturan vatandaşların üzerine asırlık ağaç devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde meydana geldi. Asırlık ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın en alt katında bulunan kafenin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesiyle binanın alt 2 katının da camları kırıldı. Bu sırada kafede oturmakta olan 2 kişi ise üzerine gelen ağaç dalları nedeniyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.
(Murat Solak / İHA)

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