Kadıköy'de asayiş uygulaması

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Fikirepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. 'Fikirtepe'de Yıkım' adı verilen helikopter destekli uygulamada polis ekipleri 35 noktada sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Şüpheli şahısları ver araçları durdurarak üst araması ve GBT kontrolü yapan polis ekipleri 97 metruk binada da aramalar gerçekleştirdi. Hakkında arama kaydı bulunan ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı uygulamada bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildi. (Metin Başar/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.