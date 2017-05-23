Kadıköy'de asayiş uygulaması

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Fikirepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. 'Fikirtepe'de Yıkım' adı verilen helikopter destekli uygulamada polis ekipleri 35 noktada sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Şüpheli şahısları ver araçları durdurarak üst araması ve GBT kontrolü yapan polis ekipleri 97 metruk binada da aramalar gerçekleştirdi.

Hakkında arama kaydı bulunan ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı uygulamada bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

(Metin Başar/İHA)