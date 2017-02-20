Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kadıköy boş, Ataşehir dolu!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kadıköy boş, Ataşehir dolu!

Başarısız sonuçlar sebebiyle futbol maçlarına ilgi göstermeyen Fenerbahçe taraftarı, basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor. Olympiakos ile oynanacak olan Euroleague maçının biletleri tükendi.

Başarısız sonuçlar sebebiyle futbol maçlarına ilgi göstermeyen Fenerbahçe taraftarı, basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor. Olympiakos ile oynanacak olan Euroleague maçının biletleri tükendi.
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, taraftarların da maçlara olan ilgisizliği dikkatlerden kaçmıyor. Sarı-lacivertli sporseverler, Kadıköy'deki futbol maçlarından ziyade, Ataşehir'deki basketbol maçlarını tercih ediyor. Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada tribünde 12 bin 107 taraftar yerini alırken, stadın büyük bölümü boş kaldı.

BASKETBOL TAKIMINA BÜYÜK DESTEK
Bu sezon hem ligde hem de Euroleague'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, taraftarlarını da mutlu ediyor. Sarı-lacivertli sporseverler, lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan futbol takımının maçlarına gitmeyi tercih etmezken, oldukça başarılı bir sezon geçiren basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor. Euroleague'de 23. hafta mücadelesinde perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın bütün biletleri tükendi. 15 bin kişilik Ülker Sport Arena'da tribünlerin tamamı dolu olacak. Kasımpaşa ile oynanan futbol maçında 12 bin kişi Fenerbahçe'ye destek verirken, basketbol takımına 15 bin kişi destek olacak.
(Bozhan Memiş / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Serbest piyasada altın fiyatları
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
'Referandum yarın yapılsa hazırız'
'Referandum yarın yapılsa hazırız'
Musul'un batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞ'lı ldürüdldü
Musul'un batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞ'lı ldürüdldü
Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti
Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti
Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL
Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL
Zara: Kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını...
Zara: Kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını...
Edirne'de 330 bin TL'lik eroin hammaddesi ele geçirildi
Edirne'de 330 bin TL'lik eroin hammaddesi ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English