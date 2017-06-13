Kadiju bebek Türkiye'de

THY'nin Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Fransız vatandaşı Gineli kadın yolcu'nun Kadiju isimli bebeği İstanbul'a getirildi.

THY'nin Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Fransız vatandaşı Gineli kadın yolcu'nun Kadiju isimli bebeği İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden yolcu, kabin ekibinin yardımıyla yolculuk sırasında doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gelen bebek bugün Konakri'den İstanbul'a geldi. Kadiju bebek ve teyzesi THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından karşılandı. Bebeğin, bir gün boyunca İstanbul'a THY'nin misafiri olacağı yarın ise oturma izinleri için Fransa'nın Lyon şehrine gideceği annesine kavuşturulacağı öğrenildi.

THY Yönetimi Kurulu Başkanı Aycı ise, bebeğin misafir edilmesinden memnuniyetini dile getirerek, bebeğin Türkiye'de öğrenim hayatının devam etmesi için teklifte bulunacağını ve bayram öncesi ailesiyle kavuşturmanın memnuniyetini dile getirdi.

(Tuncer Cengiz/İHA)