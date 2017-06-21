Kadiju bebek 1.5 ay sonra annesine kavuştu

Türk Hava Yollarının uçağında doğan Kadiju bebek annesine kavuşturuldu. O kavuşmanın ardından çekilen ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
Türk Hava Yollarının uçağında doğan Kadiju bebek annesine kavuşturuldu. O kavuşmanın ardından çekilen ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Türk Hava Yollarının 7 Nisan tarihindeki Gine-Burkina Faso-İstanbul uçuşunda doğan ve annesinden 1.5 ay ayrı kalan Kadiju bebeğin Gine'deki 68 günlük zorunlu misafirliği THY sayesinde sona erdi. Kadiju bebek, pasaport çıkartılıp vizesi alındıktan sonra teyzesi tarafından götürüldüğü Fransa'da annesine kavuştu. 1.5 ay sonra kavuşmanın fotoğrafı da ortaya çıktı. Kızının getirileceğinden habersiz olan anneye THY tarafından sürpriz yapıldı.
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